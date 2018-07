Federer fan de la Nati et... de Mbappé !

Roger Federer est passé par la case presse ce dimanche à la veille du début de Wimbledon. L’occasion pour le Suisse, mordu de ballon rond, d’évoquer la Coupe du monde et plus précisément un certain Kylian Mbappé.

"Je le connaissais déjà et j’aime beaucoup ce qu’il fait, dixit le Bâlois au sujet du feu-follet parisien. J’étais content qu’il marque deux fois. J’aime bien sa vitesse, son attitude. Il est sympa et j’aime bien regarder ses matches."

L’intéressé n’oublie évidemment pas son équipe nationale, la Nati, toujours en lice dans ce Mondial 2018. "La Suisse joue contre la Suède mardi après-midi, ça tombe bien, je vais pouvoir regarder le match et je serai à fond. J’étais très content qu’ils se soient qualifiés pour les huitièmes !"