Cilic et Wawrinka finiront jeudi

Six matches ont été interrompus chez les messieurs, d’abord par la pluie puis par la nuit, mercredi soir à Wimbledon.

Marin Cilic, finaliste malheureux l’an dernier, mène deux sets à zéro face à Guido Pella (6-3, 6-1, 3-4), alors que Stanislas Wawrinka est lui bien mal embarqué contre Thomas Fabbiano (7-6[7], 6-3, 5-6). John Isner et Ruben Bemelmans sont eux à égalité deux sets partout et espèrent en terminer jeudi, même si le géant américain détient toujours, avec Nicolas Mahut, le record du match le plus long de l’histoire (11 heures et 5 minutes sur trois jours lors de l’édition 2010).

Les rencontres Kohlschreiber-Muller (un set à zéro), Anderson-Seppi (deux sets à un) et Tsitsipas-Donaldson (deux sets à un) devraient également se finir jeudi.