C'est l'exception Kerber !

Dans un tableau féminin sinistré, où la Tchèque Karolina Pliskova (n°7) reste la dernière membre du Top 10 encore en lice au stade des 8e de finale, après l'élimination de la n°1 mondiale Simona Halep plus tôt dans la journée, Angelique Kerber fait figure d'exception.

The state of play in the ladies' draw has been blown wide open at #Wimbledon... pic.twitter.com/x9vrXTUzfb