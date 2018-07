A. Zverev toujours impuissant en Grand Chelem

Encore raté ! Capable de s'imposer en Masters 1 000, Alexander Zverev reste toujours incapable de briller en Grand Chelem.

Après son quart de finale à Roland-Garros, le n°3 mondial échoue comme à l'Open d'Australie dès le 3e tour à Wimbledon en s'inclinant ce samedi, sur les courts du All England, face au Letton Ernests Gulbis, qui surgit à nouveau de sa boîte pour surprendre l'Allemand (7-6 [2], 4-6, 5-7, 6-3, 6-0). Un combat de trop pour Zverev qui avait déjà dû batailler en 5 sets et sur 2 jours face à Taylor Fritz.

Cette 6e victoire de rang offre à Gulbis, issu des qualifications, un premier billet en carrière pour les 8e de finale sur le gazon londonien ; il affrontera le vainqueur du choc opposant l'Australien Nick Kyrgios (n°15) au Japonais Kei Nishikori (n°24).

