Tillie: "On n'est pas loin de la vérité"

Devant leur écran, les joueurs de l'équipe de France ont vu la Pologne dominer la Serbie (3-0) dimanche soir, et entériner leur élimination du championnat du monde avant le 3e tour. Les Bleus payent au prix fort leurs trois défaites au tie-break contre le Brésil, les Pays-Bas et la Serbie, dans des rencontres où ils ont à chaque fois mené au score.

"Le but du discours que j’ai tenu aux joueurs, c’est de faire en sorte que l’année prochaine, nous ayons notre destin en mains, confie le sélectionneur des Bleus, Laurent Tillie, sur le site de la FFVB. Cela passe par une prise de conscience de l’importance des premiers matchs, des premiers points d’un set, pas seulement des derniers, il faut devenir des leaders parfaits."

C'est la troisième année de suite, après les Jeux Olympiques de Rio (9e) et l'Euro (9e), que les Bleus terminent loin de leur objectif, le podium, dans la dernière compétition de leur été, la plus importante. A méditer avant une année 2019 qui s'annonce dantesque, avec la Volleyball Nations League (ex-Ligue Mondiale), la qualification olympique à aller chercher, et l'Euro en France. "Il ne faut pas trop se poser de questions, parce que quand même, notre parcours est beau, estime Tillie. Certes, on ne passe pas, mais on n’est pas loin de la vérité, un peu de réussite ferait du bien. Par contre, on ne doit pas s’endormir sur nos lauriers, parce qu’on n’a rien gagné. L’année prochaine, les objectifs seront la qualification olympique et le Championnat d’Europe pour caler notre préparation. Cette année, nos deux préparations (pour la VNL et le Championnat du monde) ont été assez bonnes, même si on n’a pas eu les résultats espérés, on va regarder ça de près pour que ça marche."