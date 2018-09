Pour les Bleus, ça sent la fin

Ça sent la fin pour les Bleus. Condamnée au sans-faute, ou presque, pour espérer rallier la troisième phase du championnat du monde, l'équipe de France a chuté dès son premier match à Varna. Après avoir cédé contre le Brésil alors qu'ils menaient 10-7 dans le tie-break (2-3), après avoir perdu contre le Pays-Bas alors qu'ils avaient remporté les deux premières manches (2-3), les joueurs de Laurent Tillie ont craqué contre la Serbie (22-25, 26-24, 20-25, 18-28, 18-16) alors qu'ils avaient pris un excellent départ (25-22, 10-4). Impardonnable.

"C'est le même match que contre les Hollandais, enrageait Earvin Ngapeth, à chaud, sur la chaîne L'Equipe. On n'est pas des tueurs. On fait les barbots (sic), on a six points d'avance dans le deuxième set, on fait les barbots, et on perd. On a le match en mains, et comme on est la France, on fait les beaux, et on perd. Et maintenant on rentre à la maison."

C'est un problème de mental. On doit jouer notre vie, et on ne le fait pas

Les Bleus ont en effet perdu ce deuxième set 26-24 alors qu'ils menaient 24-22. Ensuite, ils ont subi les coups de l'immense Aleksandar Atanasijević, le "meilleur pointu du monde" selon Ngapeth, auteur de 38 points. Et pourtant, grâce notamment aux 34 points d'un Stephen Boyer également auteur d'un match de classe mondiale (29/46 en attaque, 5 contres), les Tricolores ont obtenu trois balles de match dans le tie-break, qu'ils n'ont pas su convertir.

"Ils ne sont pas plus forts que nous, estime pourtant Ngapeth, auteur de son côté de 15 points. Quand il faut tuer le match, ils tuent le match. C'est un problème de mental. On doit jouer notre vie, et on ne le fait pas." Avec une victoire au tie-break, les Bleus auraient repris aux Serbes la deuxième place du groupe derrière la Pologne, alors que seuls les premiers de chaque poule, et les deux meilleurs deuxièmes, verront le Final Six. Avec cette défaite, ils ne sont pas encore "à la maison", mais c'est tout comme. Un succès contre les champions du monde polonais samedi (19h40) pourrait ne pas suffire, alors qu'il faudra ensuite affronter l'Argentine dimanche.

Avec les Jeux Olympiques de Rio (9e) et l'Euro l'an passé (9e), et l'on peut ajouter la défaite à domicile contre la Russie (0-3) en finale de la Ligue mondiale cette année, cela commence à faire beaucoup de rendez-vous manqués pour la "Team Yavbou", la plus belle génération de l'histoire du volley français, titrée à trois reprises ces dernières années (Ligue Mondiale 2015 et 2017, Euro 2015). D'où la colère, assez marquante, d'Earvin Ngapeth, probablement le meilleur joueur des Bleus depuis le début de la compétition.