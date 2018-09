Pas de miracle pour les Bleus

Les Bleus le savaient en attaquant cette seconde phase du Mondial 2018, après deux courtes défaites enregistrées face au Brésil et aux Pays-Bas au premier tour: la qualification pour la troisième et ultime phase de poules ne leur autorisait guère plus d’écart. Surpris par la Serbie néanmoins, au tie-break encore une fois, les hommes de Laurent Tillie se sont d’autant plus compliqué la tâche – au point d’être condamnés à un sans-faute devant la Pologne, samedi, et contre l’Argentine ce dimanche.

Dans la foulée de leur victoire sur les champions du monde en titre - des Polonais dominés 3-1 - les Français ont su relever le défi en enchaînant face aux Argentins (3-1), au terme d’un match rondement négocié malgré la fatigue (25-16, 25-20, 26-28, 25-19), et forts des 28 unités rapportées par Ngapeth notamment. Une cinquième victoire probante qui ne garantissait rien toutefois au fameux Team Yavbou, suspendu à un succès de la Serbie sur la Pologne dans la soirée.

Pour voir Turin – théâtre de la troisième et dernière phase de poule de ce Mondial (deux groupes de trois dont les deux premiers rallieront les demies) – les Tricolores avaient impérativement besoin d’un revers des champions du monde sortants. Seulement ces derniers se sont réveillés face à des Serbes déjà qualifiés et quelque peu démobilisés. Résultat: une sévère défaite de la Serbie (25-17, 25-16, 25-14) et une élimination prématurée pour la sélection de Laurent Tillie qui assurément a loupé le coche dans ce tournoi.