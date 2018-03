Ngapeth épargné en appel après son altercation avec un contrôleur

Condamné en avril 2016 à trois mois de prison avec sursis pour violences volontaires à l’encontre d’un contrôleur de la SNCF à l’été 2015, Earvin Ngapeth a obtenu la requalification de sa condamnation en appel.

La Cour d’appel de Paris a confirmé vendredi la relaxe prononcée en première instance pour l’entrave à la bonne marche du train qui était également reprochée au volleyeur français, tout en retenant non pas une "violence volontaire" mais une "violence involontaire" à l’égard de l’agent plaignant. Une nuance qui a son importance puisque la faute de Ngapeth ne relève plus du délit mais de la simple contravention, prescrite qui plus est à ce jour.

Cité par 20 Minutes, Me. Hugues Bouget, l’avocat de l’international tricolore, salue "une décision plus conforme à la réalité du dossier", précisant du reste que son client ne fait preuve aujourd’hui "d'aucun triomphalisme, mais avait été très blessé à l'époque par les commentaires parfois racistes et les mensonges colportés. Il veut juste passer à autre chose".