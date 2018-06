Nations League: Les Bleus battus par la Pologne

Opposée à la Pologne pour sa quatrième rencontre en Nations League, vendredi après-midi à Lodz, l’équipe de France a concédé sa première défaite. Les Bleus se sont effectivement inclinés en trois sets (25-19, 25-20, 25-22). Ils auront l’occasion de réagir ce week-end, contre l’Allemagne samedi (19h) puis la Chine dimanche (16h). Une déception pour Laurent Tillie, "un peu amer".

"On est certes tombés contre une très, très bonne équipe polonaise, mais nous avons péché par de petites fautes, des relances moyennes, des passes trop courtes, des erreurs à l’attaque et au service, a-t-il réagi sur le site de la FFVB. La Pologne a largement gagné la bataille service-réception, mais je suis surtout frustré car d’une part, il y a eu beaucoup de crispation – les nouveaux ont un peu abordé la rencontre en tremblant – et d’autre part, l’ensemble des petites fautes nous handicape."

"On est à zéro pour cent en contre-attaque après défense ; on ne peut pas compter que sur les aces, a ajouté le sélectionneur tricolore. En règle générale, il faut qu’on soit plus performants à l’attaque. On va décortiquer ce match tranquillement à la vidéo et on verra si l’on rejoue cette équipe de Pologne pendant les finales, on a encore le temps." En tant que pays hôte du Final 6, début juillet à Lille, la France est automatiquement qualifiée.