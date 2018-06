Nations League: Le Canada pousse à bout les Bleus

Au lendemain de sa belle victoire sur le Brésil (3-0), qui elle-même avait succédé à un succès sur la Bulgarie (3-0), l’équipe de France a dû batailler ferme ce dimanche pour vaincre le Canada en cinq actes (25-19, 22-25, 25-22, 24-26, 16-14).

D’ores et déjà qualifiés pour un Final Six qu’ils recevront, à compter du 4 juillet à Lille, les Bleus affichent un bilan de 10 victoires en 12 matches dans cette Nations League. Ils en découdront avec les Etats-Unis, l’Italie et la Russie le week-end prochain.