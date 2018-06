Nations League: La France s'impose face à l'Argentine

Ce samedi, la France affrontait l’Argentine à Aix-en-Provence pour le compte de la Ligue des Nations, et la bande d’Earvin Ngapeth a bien fait les choses. Victoire en 4 sets sur les Argentins.

Troisième au classement, les Bleus de Laurent Tillie devaient gagner pour recoller au duo de tête composé de la Pologne et du Brésil, qui s’étaient imposés un peu plus tôt contre le Japon et l’Iran.

Après un début de match parfait où les Français ont facilement remporté les deux premiers sets (25-18 et 25-16), les Bleus se sont ensuite compliqué la tâche en perdant le troisième set (25-23). Mais pas d’affolement pour Laurent Tillie et ses hommes qui ont finalement remporté le dernier set (25-20) pour triompher des Argentins en quatre manches (25-18, 25-16, 23-25, 25-20).

La France reste troisième devant la Russie (4e) et le Canada (5e) et affrontera la Serbie ce dimanche 10 juin.