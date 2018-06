Nations League: Deux de chute pour les Bleus

Une victoire et deux défaites: tel est le bilan de la "Team Yavbou" à l’issue de la deuxième étape de la Nations League, disputée ce week-end à Lodz. Au lendemain de leur victoire contre l’Allemagne (3-0), les Bleus ont été surpris par la Chine en cinq sets (25-16, 22-25, 21-25, 25-16, 13-15), dimanche. Leur second revers, donc, après celui concédé devant la Pologne (0-3) deux jours plus tôt.

"C'est une défaite un peu frustrante, a réagi Laurent Tillie sur le site de la FFVB. Nous avons très bien commencé. Ensuite, nous perdons notre volley, puis nous revenons bien dans le match. Nous avons bien commencé le tie-break et puis nous faisons quelques fautes qui coûtent cher au mauvais moment. C'est dommage parce qu'on s'est bien battus et qu'on a joué très proprement."

"Il faut continuer à travailler, a ajouté le sélectionneur d’une équipe de France d’ores et déjà qualifiée pour le Final 6, début juillet à Lille, en tant que pays hôte. Il faut apprendre à finir les matches. C'était tout de même un bon week-end parce que tout le monde a joué. Nous avons fait de grosses doses de travail physique, dont on va commencer à voir les fruits la semaine prochaine à Aix."