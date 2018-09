Mondial: Le Brésil et la Pologne en finale

L'affiche de la finale du Mondial de volley co-organisé par l'Italie et la Bulgarie est connue. Le Brésil, qui s'est facilement imposé en trois sets (25-22, 25-21, 25-22) face à la Serbie, retrouvera la Pologne, l'un des bourreaux des Bleus dans le groupe H. Les Polonais, tenants du titre après avoir battu les Brésiliens en 2014, ont eux dominé les Etats-Unis en cinq manches (25-22, 20-25, 23-25, 25-20, 15-11). Le match pour la troisième place opposera donc les Serbes aux Américains.

Poland beat USA in the semi-final of the volleyball world championships. > Bravoooooooooooooo! pic.twitter.com/F181vOzYJb