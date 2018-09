Mondial: La Pologne conserve son titre

De quoi donner encore plus de regrets à l'équipe de France. La Pologne, que les Bleus avaient su dominer au cours de la compétition (3-1), conserve ce dimanche sa couronne de championne du monde après sa victoire sans appel 3 sets à 0 contre le Brésil (28-26, 25-20, 25-23). C'est le 3e titre de son histoire après les sacres de 1974 et 2014.

Auteur de 24 points au cours de cette finale à sens unique, Bartosz Kurek est élu MVP au terme de la rencontre.

Polska Biało-Czerwoni @PolskaSiatkowka!

The Poles defend their title, beating Brazil @volei 3-0 (28-26, 25-20, 25-23), turning Turin’s Pala Alpitour into a frenzy!



Stats and photos: https://t.co/2r6BR3PPQl#FIVBMensWCH#volleyballWCHs#volleyball pic.twitter.com/CVYnIquJFe