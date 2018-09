Mondial: La Pologne battue, mais qualifiée

A qui perd gagne, la Pologne a validé sa qualification pour le dernier carré du championnat du monde, malgré sa défaite face à l'Italie vendredi soir, lors du dernier choc du 3e tour.

Poland @PolskaSiatkowka reached the #FIVBMensWCH semifinals! Despite the huge pressure from the fans at Pala Alpitour, the Poles easily won the 1st set over hosts Italy @federvolley 25-14.



Match centre: https://t.co/nscmWqIhKH#FIVBMensWCH#volleyballWCHs#volleyball pic.twitter.com/bMy68ccx32