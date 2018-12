Mondial des clubs: Trentino sacré, Grebennikov récompensé

Battu l'an passé en finale avec Lube Civitanova, Jenia Grebennikov a remporté dimanche le Mondial des clubs, vainqueur avec Trentino face à... Lube Civitanova, en quatre sets (25-20, 22-25, 25-20, 25-18), grâce notamment aux 20 points de l'Américain Aaron Russell.

L'international français a été élu meilleur libero de la compétition.

.@trentinovolley #2 Aaron Russell @FatRonRussell is named the #FIVBMenCWCH MVP and leads the tourney Dream Team!



Find out who else made the Dream Team: https://t.co/8pPb8W8oFF #volleyball #MenClubs pic.twitter.com/sspEZFtGEb