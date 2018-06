Ligue des nations: Une victoire tricolore pour conclure la phase de poules

Au lendemain de son revers en trois sets contre l’Italie, l’équipe de France a conclu son week-end de Ligue des nations par une belle victoire sur la Russie, ce dimanche, en trois actes également.

Forts des 13 points de Ngapeth notamment, les Bleus se sont imposés 25-20, 25-13, 25-18, terminant ainsi cette phase de groupes à une belle et symbolique première place.

Hôtes du Final Six de la compétition (et donc assurés d’y participer), les Français accueilleront à Lille à compter du 4 juillet la Russie, la Serbie, les des Etats-Unis, le Brésil et la Pologne.