Ligue des nations: Carton plein pour les Bleus

Après avoir pris le meilleur sur la Corée du Sud (3-0) et l’Argentine (3-1) ces deux derniers jours, l’équipe de France a conclu son week-end sur une bonne note ce dimanche à Aix-en-Provence, dans le cadre de la Ligue des nations. Les Bleus ont nettement dominé la Serbie, en trois actes (31-29, 25-16, 25-15). Stephen Boyer (17 points), Earvin Ngapeth (15) et Thibault Rossard (13) sont les grands artisans de ce succès net et sans bavure – le septième en neuf matches dans cette compétition dont les Français accueilleront le Final Six, du 4 au 8 juillet, du côté de Lille.