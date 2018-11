Ligue A (D): Mulhouse réagit, Cannes toujours invincible

Au terme d'une semaine catastrophique, débutée par un revers à Cannes et marquée par une élimination en Ligue des champions face à Lodz - l'ASPTT ne rejoindra pas la phase de poules - les Mulhousiennes, à défaut de se consoler totalement de leur déception européenne, ont su rebondir et s'imposer à l'occasion de la 5e journée de Ligue A féminine face à Chamalières 3 sets à 0 (25-14, 25-20, 25-17). Dans le même temps, les 2 co-leaders s'imposent : Le Cannet et Cannes.

Face à l'une des équipes en forme du moment, Saint-Raphaël (3 victoires de rang), Le Cannet l'emporte 3 sets à 0 (25-15, 25-21, 25-23) et enchaîne un 5e succès de rang. Quant aux Cannoises, elles privent Quimper d'une première victoire cette saison à domicile en dominant les Bretonnes devant leur public 3 sets à 1 (20-25, 17-25, 25-21, 21-25).