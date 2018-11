Ligue A (D): Le Cannet tient la cadence 

Et de quatre pour Le Cannet ! Samedi soir, le club des Alpes-Maritimes s'est imposé 3-0 à Marcq-en-Baroeul (17-25, 21-25, 23-25) pour empocher sa quatrième victoire d'affilée en Ligue A et conserver la tête du championnat avec 10 points. Le Cannet profite également de la défaite de Mulhouse, son dauphin, renversé 3-2 du côté de Cannes (22-25, 25-16, 21-25, 25-13, 16-14) dans la soirée. A noter les victoires de Mougins à Chamalières (25-22, 19-25, 24-26, 18-25), de Vandoeuvre contre Nantes (25-23, 25-18, 14-25, 25-21) et de Bézers devant France Avenir 2024 (25-10, 25-12, 25-14).