Ligue A (D): Béziers chute d'entrée !

La première journée de Ligue A féminine accouche déjà d'une surprise avec la défaites des championnes de France, Béziers, qui s'incline mardi, à Nantes 3 sets à 2.

Face au club de Loire-Atlantique, qui fête cette saison ses 50 ans, les Héraultaises, revenues à 2 manches partout, chutent au tie-break (25-22, 21-25, 25-14, 19-25, 15-11).

Dans les autres matches du soir, Cannes, club le plus titré de France (20 fois champion) entame sa reconquête par un succès à Mougins 3 sets à 0 (23-25, 25-18, 17-25, 13-25) et Paris Saint-Cloud domine aussi à l'arraché Marcq-en-Baroeul 3 sets à 2 (29-27, 21-25, 23-25, 25-21, 15-8). Victoires pour Chamalières au Cannet (1-3) et pour Vandoeuvre-Nancy sur Saint-Raphaël (3-0) ; enfin, les jeunes pousses de l'IFVB (Institut fédéral du volley-ball), rebaptisé France Avenir 2024, ouvrent leur saison par un revers à domicile contre Quimper (1-3).