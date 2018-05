Le programme chargé des Bleus jusqu'aux finales de Lille

La feuille de route des joueurs de l'équipe de France a été dévoilée et elle s'annonce copieuse pour les hommes de Laurent Tillie, qui ont évidemment en point de mire le rendez-vous tant attendu du Final 6 de Lille. Un premier grand temps fort de l'année, apothéose attendue de la Volleyball Nations League, compétition qui succède à la Ligue Mondiale (seize équipes engagées) et avant laquelle les Bleus, réunis en partie depuis le 30 avril dernier, au CREPS de Montpellier, pour le traditionnel stage de reprise, devront en passer par trois tournois sur le sol hexagonal entre mai et juillet.

Avant ces Finales, du 4 au 8 juillet au stade Pierre-Mauroy de Lille-Métropole, Rouen (du 25 au 27 mai), et Aix-en-Provence (du 8 au 10 juin) accueilleront les poules 1 et 3 de cette même compétition. Earvin Ngapeth, Kevin Leroux, Benjamin Toniutti, Stephen Boyer ou Jonas Aguenier rejoindront le groupe le 17 mai prochain pour le rassemblement de Rouen.

Enfin, le Championnat du Monde se déroulera du 9 au 30 septembre, en Italie et en Bulgarie. Dans le cadre de sa préparation, l’équipe de France disputera un match de préparation contre l'équipe de Serbie, le 2 septembre à l'Accor Hotel Arena de Paris - Bercy.

Le groupe France : AGUENIER Jonas - Central - 28/04/92 - CHAUMONT VOLLEY-BALL, GREBENNIKOV Jenia - Libéro - 13/08/90 - A.S VOLLEY LUBE SRL (ITA), BASIC Luka - Récep/Attaquant - 29/01/95 - T.O.A.C. - SPACER'S TOULOUSE, PATRY Jean - Pointu - 27/12/96 - MONTPELLIER VUC, CORRE Raphael - Passeur - 21/11/89 AS CANNES VOLLEY-BALL, TONIUTTI Benjamin - Passeur - 30/10/89 - ZAKSA KEDZIERZYN-KOZLE (POL), TILLIE Kevin - Récep/Attaquant - 02/11/90 - PÉKIN (CHI), LYNEEL Julien - Récep/Attaquant - 15/04/90 - SHANGAI VOLLEY (CHI), NGAPETH Earvin - Récep/Attaquant - 12/02/91 - MODENA VOLLEY (ITA), LE ROUX Kevin - Central - 11/05/89 - RENNES ETUDIANTS CLUB, BRIZARD Antoine - Passeur - 15/06/94 - AP WARSZAWSKA (POL), BOYER Stephen - Pointu - 10/04/96 - CHAUMONT VOLLEY-BALL, LAFITTE Franck - Central - 08/03/89 - PARIS VOLLEY, LE GOFF Nicolas - Central - 15/02/92 - TOP VOLLEY LATINA (ITA), MOUIEL Jeremie - Libéro - 04/05/95 - CHAUMONT VOLLEY-BALL, BULTOR Daryl - Central - 17/11/95 - MONTPELLIER VUC, CLEVENOT Trévor - Récep/Attaquant - 28/06/94 - VOLLEY PIACENZA (ITA), ROSSARD Thibault - Récep/Attaquant - 28/08/93 RESOVIA RZESZOW (POL), LOUATI Yacine - Récep/Attaquant - 04/03/92 - CHAUMONT VOLLEY-BALL, ROSSARD Nicolas - Libéro - 23/05/90 - PARIS VOLLEY, CHINENYEZE Barthelemy - Central - 28/02/98 - SPACER'S TOULOUSE / RESOVIA RZESZOW (POL).

Le programme

MATCH AMICAL

Lundi 21 Mai : France / Japon ; Palais des Sports - Caen (France)

VOLLEYBALL NATIONS LEAGUE - PHASES DE POULE

25-27 Mai : Australie - France - Iran - Japon ; Kindarena - Rouen (France)

1-3 Juin : Pologne - France - Chine - Allemagne ; Atlas Arena - Lodz (Pologne)

8-10 Juin : Serbie - Argentine - Corée du Sud - France ; Arena du Pays d'Aix - Aix-en-Provence (France)

15-17 Juin : Bulgarie - France - Canada - Brésil ; Palace of Culture & Sport - Varna (Bulgarie)

22-24 Juin : Italie - USA - France - Russie ; PalaPanini - Modena (Italie)

VOLLEYBALL NATIONS LEAGUE - FINAL SIX

4-8 Juillet : FINALES ; Stade Pierre-Mauroy - Lille-Metropôle (France)

MATCH DE PREPARATION AU MONDIAL

Dimanche 2 septembre : France / Serbie ; Accor Hotel Arena - Paris (France)

CHAMPIONNAT DU MONDE - ITALIE et BULGARIE (9 au 30 septembre)

Poule B à Ruse (Bulgarie) : Brésil, Canada, France, Egypte, Chine, Pays-Bas