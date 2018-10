LdC (D): Les Mulhousiennes qualifiées haut la main

"Je suis confiante pour ce match. L’équipe se sent très bien." La confiance exprimée par Magali Magail, coach de l'ASPTT Mulhouse, n'était pas de façade avant le match retour de Ligue des champions face aux Bosniaques de Jedinstvo Brcko, déjà dominées il y a une semaine, en déplacement (3-1). Les Alsaciennes, qui avaient gagné leurs 3 premiers matches de la saison, ont enchaîné ce mercredi, à domicile, sans calculer - elles n'avaient besoin que d'inscrire 2 sets - pour s'imposer sur un score sans appel de 3 sets à 0 (25-21, 25-20, 25-23). Les voilà donc qualifiées pour le 3e tour des qualifications de la compétition. "L’objectif du club, c’est de disputer la phase de poules de La Ligue des champions", confirme Magail.

.@ASPTTMulhVolley did their job right! Thanks to a straight 3-0 win over #Jedinstvo BRCKO they book their ticket to Round 3 of #CLVolleyW! pic.twitter.com/AeGpAgTQaY