La Russie trop forte pour les Bleus

La marche était trop haute pour la Team Yavbou. Victorieuse du Brésil mercredi (3-2), de la Serbie vendredi (3-0) et des Etats-Unis samedi (3-2), l'équipe de France avait rendez-vous avec la Russie, dimanche au Stade Pierre-Mauroy de Villeneuve-d'Ascq, en finale de la Ligue des nations. Impériaux tout au long de ce Final 6, avec un seul set perdu face à la Pologne (3-1), puis un sans-faute face aux Américains et aux Brésiliens (3-0), les champions d'Europe en titre ont encore été impressionnants en finale (3-0).

Earvin Ngapeth et ses coéquipiers, meilleur marqueur tricolore avec 16 points, n'ont pas trouvé la solution face à la puissance et la taille des Russes, qui ont pris les devants d'entrée. Emmenés par un Maksim Mikhailov redoutable, auteur de 19 points sur l'ensemble du match, ils ont fait la course en tête dans la première manche, comptant jusqu'à 7 points d'avance (9-16) pour finalement l'emporter (22-25). Les hommes de Laurent Tillie tentent de réagir dans le deuxième set et réalisent quelques gestes d'anthologie dont ils ont le secret, comme cette manchette improbable de Jan Patry (12-17),ou ce contre magnifique de Nicolas Le Goff sur Mikhailov (17-20), mais les Russes restent intraitables et font toujours la course en tête (20-25).

Au pied du mur, les Français passent enfin devant au tableau d'affichage en début de troisième set grâce à un très beau smash croisé de Kevin le Roux (5-4). Pas suffisant toutefois pour déstabiliser une équipe de Russie qui reste appliquée et fait encore parler sa puissance en attaque pour mettre la pression sur les Tricolores et les mettre à la faute au moment décisif (23-25). Malgré une légitime frustration d'avoir perdu devant son public, l'équipe de France n'a rien à regretter face à un adversaire tout simplement meilleur. Après des vacances bien méritées, les Bleus tenteront de prendre leur revanche à la rentrée lors du championnat du monde disputé du 10 au 28 septembre en Italie et en Bulgarie.