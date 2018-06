France: A Aix avec Toniutti, Ngapeth et Grebennikov

C'est dans la toute nouvelle Arena du Pays d'Aix que l’équipe de France masculine de volley-ball, après la Normandie et Rouen, puis Lodz en Pologne, jouera son 3e week-end de Volleyball Nations League du 8 au 10 juin. Pour affronter la Corée du Sud, l'Argentine et la Serbie, Laurent Tillie a annoncé sa liste de 14 joueurs.

Pour rappel, le premier week-end parfait à Rouen avec 3 victoires en 3 matchs, a été suivi par un déplacement en Pologne plus compliqué avec une seule victoire face à l'Allemagne et deux défaites (Pologne et Chine). Avec l'ambition de finir ce 3e week-end de compétition avec 3 victoires, les Bleus enregistrent pour l'occasion les retours de Benjamin Toniutti, Earvin Ngapeth, Jenia Grebennikov et Jonas Aguenier, tous mis au repos pour la deuxième étape ; Daryl Bultor intègre pour la première fois de la compétition le groupe des 14.