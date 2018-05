Transat AG2R: Hardy et Ruyant vainqueurs

Adrien Hardy et Thomas Ruyant ont remporté la Transat AG2R La Mondiale en ralliant la ligne d'arrivée à 0h48 ce vendredi matin à Saint-Barthélémy. Parti de Concarneau le 22 avril, l'équipage d'Agir-Recouvrement a rejoint les Antilles en 18 jours, 11 heures, 48 minutes et 22 secondes, signant un nouveau record de l'épreuve.

Sébastien Simon et Morgan Lagravière sont arrivés un peu plus d'une heure plus tard sur Bretagne CMB Performance (+1h09). Gildas Mahé et Nicolas Troussel complètent le podium sur Breizh Cola (+3h48).