Tour de France: Victoire finale de Lorina Limonade

Le suspense a pris fin ce dimanche du côté de Nice. Après deux semaines d'une lutte intense, Lorina Limonade Golfe du Morbihan a remporté le 41e Tour de France à la Voile.

Septièmes de la Super Finale, Quentin Delapierre et son équipage, déjà vainqueurs de l'épreuve en 2016, ont devancé in extremis Valentin Bellet et Beijaflore, qui ont terminé 9e de cette ultime manche.

Sandro Lacan et Team Réseau Ixio complètent le podium.