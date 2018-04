Nice Ultimed: Team Actual remporte le run d'exhibition

A trois jours du grand départ de la première édition de Nice Ultimed, un sprint au large entre maxi-trimarans en Méditerranée, au départ et à l’Arrivée de Nice via la Corse, la Sardaigne, les îles Baléares et le littoral de la région PACA, Yves Le Blévec et Team Actual ont pris un avantage psychologique sur leurs adversaires en remportant le prologue entre Marseille et Nice samedi, puis le run d'exhibition, disputé ce dimanche entre Saint-Tropez et Menton, avec la capitale azuréenne comme point de chute.

La deuxième place est revenue à Sodebo de Thomas Coville, devant Idec Sport de Francis Joyon. Pour rappel, le dernier vainqueur du Vendée Globe, Armel Le Cléac'h a été contraint au forfait après avoir chaviré il y a deux semaines à bord de Banque Populaire IX au large du Maroc.