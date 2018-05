Nice Ultimed: "C'est le yo-yo permanent" entre Sodebo et IDEC Sport 

A la veille de l'arrivée de Nice Ultimed, cet inédit « Sprint au large » dont l'arrivée sera jugée samedi après-midi, le duel entre Sodebo Ultim’ et IDEC SPORT tient toutes ses promesses.

ON VOUS AVAIT PROMIS UN DUEL AU SOMMET, NON ?



1,5mn séparent SODEBO ULTIM’ et IDEC SPORT !

Les deux Géants sont à vue et entament une bataille de virements de bord le long de la côte Est de la Corse !

Stressant psychologiquement, usant physiquement !#NiceUltiMed pic.twitter.com/sthfyrf2gF — Nice UltiMed (@NiceUltiMed) 4 mai 2018

Le long de la côte Est de la Corse, les équipages de Thomas Coville (Sodebo Ultim’) et de Francis Joyon (IDEC SPORT) ne se quittent plus, isolés en tête de course après l'abandon d'Actuel-Grand Large mercredi et suite au rapproché d’IDEC SPORT jeudi soir, capable de reprendre 50 milles sur Sodebo en 5 heures. Les deux Ultimes sont attendus au Cap Corse dans la soirée, à partir de 20h30-21h, pour un pointage qui s'annonce tout aussi serré. 100 milles resteront alors à parcourir pour rallier Nice et l'arrivée de cette première édition.

"C’est le yo-yo permanent avec Sodebo. Depuis ce matin, nous naviguons quasiment tout le temps à vue. En ce moment nous le voyons très bien ! Nous sommes pas mal accro à la carto et à l’AIS. Hier (jeudi), cela nous a permis de passer devant : nous avons vu qu’ils étaient arrêtés, donc dans une zone sans vent. Nous avons alors opté pour une trajectoire différente et cela a payé. Globalement, ici en Méditerranée, il vaut mieux être rattrapant que rattrapé. Ce duel entre nos deux bateaux aux performances similaires est vraiment sympa, on se prend bien au jeu !", s'enthousiasme Gwénolé Gahinet, équipier sur IDEC SPORT.