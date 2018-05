C'est parti pour Nice Ultimed !

La première édition de Nice Ultimed a débuté ce mercredi depuis le port de Nice.

Idec Sport (Francis Joyon), Sodebo (Thomas Coville) et Actual (Yves Le Blevec) vont disputer une course de trois jours en Méditerranée. Les trois maxi-trimarans mettront le cap vers Marseille avant de se diriger vers la pointe Sud de la Sardaigne. Ils remonteront ensuite le long de la côte orientale de la Sardaigne et de la Corse avant de rejoindre la capitale azuréenne.

Contraint de déclarer forfait suite au chavirage de Banque Populaire IX, Armel Le Cléac'h a donné le départ.