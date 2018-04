Banque Populaire IX a chaviré, avec Le Cléac'h à son bord

Grosse frayeur pour l'équipage de Banque Populaire IX. Le maxi-trimaran d'Armel Le Cléac'h a chaviré la nuit dernière au large des côtes du Maroc, avec à son bord le vainqueur du dernier Vendée Globe.

Tout l'équipage est "en sécurité à l’intérieur du bateau. Ils ont pu déclencher la balise de détresse et contacter le team technique à terre. Un bateau est d’ores et déjà en chemin pour rejoindre le trimaran et son équipage dans les prochaines heures", indique Banque Populaire dans un communiqué.