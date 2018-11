Présent en conférence de presse à la veille du match de Ligue Europa face au PAOK Salonique, Maurizio Sarri n’a pas échappé aux questions sur le positionnement de N’Golo Kanté, au cœur du débat depuis plusieurs semaines outre-Manche.

Et si le technicien italien a décidé de repositionner le champion du monde français un cran plus haut à son arrivée, l’ancien Caennais ne doit pas oublier ses tâches défensives. Tel a en tout cas été le message passé par l’entraîneur transalpin face aux médias.

Sarri says he wants N'Golo Kante to stay very close to Jorginho on the pitch when the ball is on the other side. #CFCvPAOK