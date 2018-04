Fin de série, déjà, pour l’OM. Les Marseillais, qui restaient sur trois victoires consécutives contre Konyaspor (1-0), Amiens (2-0) et Toulouse (2-0), ne sont pas complètement guéris. Ils ont connu une rechute sur la pelouse de Salzbourg (0-1), jeudi soir, lors de la 2e journée de Ligue Europa. Une défaite qui amène forcément à se poser quelques questions sur les choix osés de Rudi Garcia, qui a notamment décidé de laisser Mandanda, Payet et Sakai en tribune.

Face à l’adversaire a priori le plus coriace du groupe I, les Olympiens ont alterné le bon et le moins bon, se mettant même parfois eux-mêmes en difficulté comme lorsque Pelé, après un dribble raté, a offert à Dabbur une occasion en or d’ouvrir le score (29e). S’ils ont globalement dominé la première période, ce sont les Autrichiens qui ont eu les plus grosses occasions, le portier phocéen devant s’employer à plusieurs reprises pour retarder l’échéance (21e, 49e).

Mitroglou, première

Avec Sarr et Evra sur les côtés de la défense, le jeune Kamara lancé au milieu, et des Sanson et Lopez rarement convaincants cette saison à la création, les Ciel et Blanc ne se sont pas vraiment montrés dangereux, à part sur une frappe et un coup franc de Thauvin (35e, 59e). Fébriles derrière, ils ont fini par reculer. Un manque d’agressivité qu’ils ont payé cher, Dabbur ajustant Pelé (73e) sur un centre de Lainer, qui venait de déposer Evra. Qui, comme d’autres, n’aura pas marqué de points.

La seule bonne nouvelle du jour pour l’OM, deuxième de sa poule, c’est qu’il va enfin pouvoir compter sur Mitroglou, le "grand attaquant" recruté en toute fin de mercato. Si Rudi Garcia a préféré titulariser Germain en pointe, il a pu lancer le buteur grec, convoqué pour la première fois dans le groupe, à dix minutes du terme (80e). Son entrée n’a rien changé, mais avec lui, les Marseillais comptent désormais un nouvel atout dans leur jeu. Peut-être sera-t-il plus utile contre Nice, dimanche soir en Ligue 1.