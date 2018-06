Auteur d’un très joli parcours en Ligue Europa l’an dernier et tombé aux portes de la finale, l’OL quitte la même compétition européenne sans gloire en huitièmes de finale. Les Gones avaient pourtant remporté leur match aller à Moscou (1-0), il y a une semaine, mais ils se sont écroulés dans leur antre du Groupama Stadium, ce jeudi soir, en perdant sur le score de 3-2 face au CSKA. En mauvaise posture en Ligue 1, avec 5 points de retard sur l’OM (son adversaire dimanche au Vélodrome), le club de Jean-Michel Aulas est proche du néant.

Le président lyonnais pourra regretter le manque d’efficacité de ses ouailles. Les locaux ont d’abord raté de grosses occasions, notamment par Mariano Diaz (30e) et Maxwel Cornet (35e et 36e). Aleksandr Golovin, lui, ne s’est pas fait prier pour ouvrir le score d’une belle frappe enroulée (39e). La seconde période fut folle. Maxwel Cornet a bien égalisé (58e), mais la formation russe a pris les devants sur des centres convertis par Ahmed Musa (61e) et Pontus Wernbloom (65e). Le but de Mariano Diaz a relancé le suspense (71e) mais les Lyonnais ont été incapables d’arracher le 3-3 et la qualification. La Bérézina...

Avec cette élimination à domicile, Bruno Genesio n’évitera pas les critiques après cette rencontre. Ses choix n’ont pas été les plus judicieux. Si Nabil Fekir est sur le flanc et Houssem Aouar trop juste, l’entraîneur rhodanien s’est passé volontairement de Jérémy Morel, Ferland Mendy et Bertrand Traoré, trois des meilleurs Gones en ce moment. Marçal, remplacé à la 70e minute, a d’ailleurs eu maille à partir avec son coach devant l’entrée du tunnel. Le couac laissera des traces, sur le papier comme dans le vestiaire.