Ligue Europa : L'OM n'a pas dit son dernier mot face à Leipzig

Particulièrement décimé pour son quart de finale aller de la Ligue Europa à Leipzig, jeudi soir, l’OM s’en est sorti avec une courte défaite 1-0, préservant ses chances avant la manche retour au Vélodrome, dans une semaine. Mais Dimitri Payet et ses coéquipiers peuvent légitimement nourrir des regrets. Ils ont été très solides dans un 5-4-1 inédit, avec Luiz Gustavo libéro en l'absence d'Adil Rami et Rolando. Et surtout, ils ont raté de nombreuses occasions (16 tirs à 10) !

Kostas Mitroglou aurait par exemple pu ouvrir le score d'entrée, mais sa reprise était repoussée par le portier adverse, Peter Gulacsi (9e). Puis une main de Lukas Klostermann dans la surface allemande n’était pas sifflée (34e) et Bouna Sarr tapait la barre transversale (41e). Dans la foulée, juste avant la mi-temps, le RasenBallsport trouvait finalement la faille en contre : Timo Werner crochetait Boubacar Kamara pour tromper Yohann Pelé, qui laissait le ballon filer sous ses jambes (45e+1). Cruel.

Les Olympiens s’en voudront vraiment s'ils ne renversent pas la situation au retour. Lucas Ocampos (56e) et Dimitri Payet (57e) étaient incapables de cadrer en bonne situation, puis c’est toute l’équipe qui n’a pas réussi à se procurer des occasions. Les changements de Rudi Garcia furent trop tardifs, avec l’entrée de Valère Germain à la 80e minute. Luiz Gustavo ne pouvait pas tout faire, contré lors d’un ultime assaut (90e). Le retour probable de Florian Thauvin dans une semaine sera peut-être salvateur.