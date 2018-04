Ligue Europa - Le superbe show d'Arsenal face au CSKA Moscou

Alexandre Lacazette a bien profité de sa première titularisation depuis son retour de blessure. C’était le bon moment face au CSKA Moscou, qui a laissé les portes grandes ouvertes à l’Emirates Stadium durant les 45 premières minutes jeudi soir, en quarts de finale aller de Ligue Europa. Arsenal s’est imposé 4-1 - tous les buts en première période - et le Français a d’abord ouvert la marque sur penalty, le but du 2-1 à la 23e minute.

Il a ensuite doublé son compteur personnel d’un bel enchaînement dans la surface, à la 35e. C’est seulement son deuxième doublé sous le maillot d’Arsenal, après une victoire contre West Brom 2-0 au mois de septembre. Et son troisième de la saison, après celui réussi avec l’équipe de France en Allemagne, en novembre (2-2).

Le Français aurait même pu réussir un triplé à la 67e minute, mais l’arbitre a signalé un hors-jeu a priori inexistant. Et surtout, l’attaquant des Gunners n’avait pas réussi à redresser la course du ballon dans un but pourtant vide… Absent des 11 de départ d’Arsène Wenger depuis plus de deux mois, l’ancien avant-centre de l’Olympique Lyonnais s’est donc employé à mettre les points sur les i (et à lancer son club tout droit vers les demi-finales). Il avait déjà marqué samedi contre Stoke, après son entrée en jeu, mais ce n’était que sur penalty.



Wenger avait vu juste lors de sa conférence de presse de veille de match: "C’est bon de le récupérer, car il nous offre des opportunités différentes. En le voyant à l’entraînement, je réalise qu’il n’était pas lui-même durant un moment. Ça explique pourquoi il ne marquait plus. Il était toujours catégorique, en me disant "Je suis O.K., je suis O.K.", mais les joueurs sont comme ça. Je pense que sur ses sept ou huit derniers matches, il n’était pas complètement libéré à cause de ses genoux." Vers une fin de saison canon, alors, pour Alexandre Lacazette ?