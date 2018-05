Il fallait bien un coup de froid de cette ampleur pour refroidir l’ambiance pourtant bouillante de cette demi-finale retour de Ligue Europa entre Colchoneros et Gunners jouée à guichets fermés devant environ 65 000 spectateurs. La détresse et la douleur du malheureux Laurent Koscielny, poignardé par une terrible douleur après moins de dix minutes de jeu et évacué sur une civière. Si la solidarité des Bleus présents sur le terrain, les Griezmann, Lacazette et autre Lucas Hernandez, avec leur partenaire est évidente à seulement un mois et demi de l’échéance du Mondial, même le rugueux, et pas franchement sentimental, Diego Costa viendra se pencher au chevet du pauvre « Koss »…

L’ancien attaquant des Blues, de retour dans le onze de départ de Diego Simeone pour épauler Antoine Griezmann, a déjà eu le temps de se signaler, en débordement et après avoir profité d’un ballon perdu par Nacho Monreal, mais sa frappe rate le cadre (6e). L’Atlético, fort du nul arraché à l’aller (1-1), peut voir venir, après tout, les Madrilènes s’y entendent pour… défendre un score. Surtout face à des Gunners sans la moindre victoire en 2018 loin de l’Emirates Stadium, en Premier League, quand leurs adversaires n’accusent qu’une seule défaite en dix-sept matches de Ligue Europa à domicile (13 victoires, 3 nuls).

Adieu Arsène

D’où ce premier acte sans grandes envolées, où Alexandre Lacazette, impliqué sur treize buts lors de ses treize derniers matches de Ligue Europa (11 buts, 2 passes décisives), se signale à la demi-heure de jeu. L’ancien Lyonnais s’infiltre, mais s’excentre devant la bonne sortie de Jan Oblak, sans pouvoir frapper au but (27e). Et c’est l’équipe de Simeone qui va finir le plus fort.

Sur un dégagement des Gunners dans l’axe, Koke place une reprise vicieuse qui rate le cadre de peu (37e), avant de délivrer un coup-franc dans la surface sur lequel Griezmann, malgré le crâne fendu par un coup de coude non signalé par l’arbitre, signé du rentrant Calum Chambers, lui aussi échappe de peu la cible en pivot (38e). « Grizzi » est en revanche d’une précision chirurgicale pour placer dans l’espace et dans l’axe une offrande à destination de Costa, qui résiste tout en force au marquage d’Hector Bellerin pour battre David Ospina de près (1-0, 45e+2).

On imagine Arsenal proche du K.-O. Mais Arsène Wenger, qui aimerait vivre un 251e match européen sur le banc des Gunners, a dû trouver les mots… Les visiteurs sont plus proches d’arracher une éventuelle prolongation quand Aaron Ramsey, avec un peu de réussite, se retrouve au point de penalty sans pouvoir cadrer (53e). Il faut toute la vigilance d’un Diego Godin égal à lui-même pour intercepter le ballon de but offert par Mesut Ozil à Lacazette (61e). Et encore l’arrêt d’Oblak sur la frappe aux 30 mètres de Xhaka (63e). Même s’il y a aussi l’énorme travail en puissance et la remise en retrait de Costa pour Griezmann qui, contré, ne peut tuer cette demi-finale (67e). Wenger joue son va-tout et fait entrer Henrik Mkhitaryan, dont la frappe tutoie la transversale d’Oblak (72e). D’un but à l’autre, c’est Ospina qui intervient devant Fernando Torres, lui aussi sollicité (88e).

De Griezmann le Mâconnais ou Lacazette le Lyonnais, c’est bien le premier qui avec l’Atlético ralliera la finale du Parc OL le 16 mai prochain. A Arsenal, on perd là toute chance de jouer la Ligue des champions la saison prochaine : l’ère Wenger s’achève sur un échec.