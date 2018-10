Quand on s’appelle Rudi Garcia et qu’on a pris place sur le banc de l’AS Rome durant trois saisons (2013-2016) avec la réussite que l’on sait, un match contre la Lazio Rome ne se galvaude pas. D’autant moins lorsqu’il s’agit pour l’Olympique de Marseille de sauver sa peau, déjà en danger, dans une Ligue Europa, où le finaliste sortant, avant de recevoir les Laziales jeudi, au Vélodrome (21 heures), compte un malheureux point après deux journées dans cette phase de poules.

Garcia : "Mon cœur est resté romanista"

"C’est une victoire qu’on attend", claironne Garcia, qui ne peut pas pour autant s’empêcher de faire vibrer sa fibre romaine. "A Rome, j’étais à l’AS Roma, et pas à la Lazio, donc c’est logique que ce soit particulier, parce que mon cœur est romanista", certifie le coach marseillais, qui prend soin aussi de ne pas en rajouter, trop conscient de ce que représente la rivalité romaine : "J’ai une profonde affection pour les tifosi de l’AS Roma, et beaucoup de respect aussi pour ceux de la Lazio. Mais nous avons été adversaires, et cela s'est toujours bien passé pour mon équipe. J'ai envie que ça continue pour ma nouvelle équipe", souligne celui qui peut se targuer d’être à ce jour invaincu contre l’autre club romain (3 victoires et 2 nuls en 5 matches).

Le Classique ? Pas au courant...

"plus facile de se qualifier en Ligue des champions en Italie qu’en France"

L’actuel quatrième de Serie A, que l’OM peut dépasser en cas de victoire, n’en constitue pas moins une réelle menace pour ces Olympiens à peine relancés par leur court succès à Nice (1-0). "Les points faibles de la Lazio, avec tout le respect que j’ai pour ce club, on les garde pour nous, on va essayer de les exploiter. Les nôtres, on essaie de bien les cacher", sourit Garcia, citant "les joueurs de très haut niveau" et "d'expérience" qui composent l’effectif des Biancocelesti : "(Ciro) Immobile, Luis Alberto devant, (Sergej) Milinkovic-Savic au milieu,…, énumère-t-il, pointant également "une équipe habituée à bien défendre (malgré la défaite 4-1 à Francfort, ndlr), qui prend très peu de buts en championnat" et sera, assure le technicien, encore à la lutte en fin de saison pour la qualification en C1. Même s’il est "plus facile de se qualifier en Ligue des champions en Italie qu’en France". Garcia peut en témoigner... (*)

La Lazio occupe tout entier l’entraîneur de l’OM, malgré la proximité du Classique et la réception du PSG dimanche, au Vélodrome (21 heures) : "Dimanche, je ne sais pas ce que je fais encore, prétend Garcia le plus sérieusement du monde. Il n’y a que la Ligue Europa qui compte et rien d’autre."

(*) Débarqué à la mi-janvier de sa 3e saison romaine, Garcia aura qualifié le club de la Louve à 2 reprises en 2014 et 2015, mais a dû se contenter de la Ligue Europa depuis qu’il a débarqué à l’OM.

Garcia : "Je ne sais pas contre qui je joue dimanche":