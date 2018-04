Un match nul au goût de défaite pour Arsenal. Tenus en échec par l'Atlético à l'Emirates, jeudi, en demi-finale aller de la Ligue Europa (1-1), les Gunners n'ont pas su profiter de 80 minutes de supériorité numérique.

"Notre mission est claire. Nous avons un goût amer car on avait l’opportunité de prendre une option pour la finale. C’est là qu’est notre regret. On n’a pas été assez tueurs devant le but et ensuite on prend ce but qui nous place en position difficile", a plaidé Arsène Wenger.