Wenger, un dernier baroud d'honneur

Arsène Wenger va-t-il soigner sa sortie avec Arsenal ? Alors qu'il dispute sa dernière saison sur le banc des Gunners, l'entraîneur français rêve d'une finale de Ligue Europa, à Lyon le 16 mai prochain. Largué en championnat, avec une sixième place au classement, le club londonien est au pied du mur après le match aller et le nul obtenu à l'Emirates Stadium (1-1), face à une équipe de l'Atletico de Madrid, pourtant réduite à dix dès la 10e minute de jeu suite à l'expulsion de Sime Vrsaljko.

Face à des Colchoneros d'un Diego Simeone, qui a une vision du jeu diamétralement opposée à celle d'Arsène Wenger, les Gunners devront faire preuve d'un investissement sans faille pour espérer offrir ce cadeau à leur manager, qui fêtera pour l'occasion son 250e matche européen. Mais leur mission s'annonce particulièrement difficile. La preuve, l'équipe du "Cholo" n'a plus encaissé le moindre but sur sa pelouse depuis le mois de janvier. Et les Gunners ont besoin de marquer au moins un but pour espérer passer. Pire encore, l'Atlético a emporté 15 de ses 16 derniers matches européens à domicile en Ligue Europa en conservant sa cage inviolée.

Impressionnant à l'aller, le gardien Jan Oblak pourrait encore faire des merveilles. Pas de quoi rassurer Arsène Wenger, qui espère néanmoins offrir un cadre de travail serein à son successeur. Avec une sixième place en Premier League et une élimination en demi-finale de la Ligue Europa, le futur entraîneur d'Arsenal, Patrick Vieira et Luis Enrique ont notamment été cités, repartirait presque de zéro.