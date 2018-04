Victoire 5-2 et qualification pour l'OM

Le stade Vélodrome leur a donné des ailes. Battus 1-0 au match aller à l'extérieur, la semaine dernière en Allemagne, les joueurs de l'Olympique de Marseille ont renversé Leipzig (5-2), club fondé par l'entreprise Red Bull, ce jeudi soir en quarts de finale retour de la Ligue Europa, à domicile, dans un "Vél" à l'affluence record. L'OM est qualifié pour les demies, qui se joueront le 26 avril et le 3 mai, avec Arsenal, l'Atlético de Madrid et Salzbourg, le plus abordable d'apparence. Le tirage au sort sera effectué demain vendredi, à 13 heures, au siège de l'UEFA, à Nyon.