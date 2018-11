Trapp ne ménage pas l'OM

On savait évidemment l'Olympique de Marseille d'ores et déjà éliminé avant le déplacement de jeudi soir en Allemagne, pour le compte de la 5e journée de Ligue Europa. Alors Rudi Garcia avait bien évidemment décidé de faire tourner son effectif pour affronter l'Eintracht Francfort, néanmoins, les joueurs sollicités auraient pu tout mettre en oeuvre pour se montrer sous leur meilleur jour. Au lieu de cela, les Ciel et Blanc ont été corrigés (4-0), et les doublures habituelles (Duje Caleta-Car, Nemanja Radonjic, Tomas Hubocan, Yohann Pelé), sans oublier les joueurs en difficulté (Valère Germain, Konstantinos Mitroglou, Jordan Amavi), sont passés à côté.

Mais le système proposé, à deux pointes, réclamé par certains depuis quelques semaines, n'a rien donné, loin de là... "Ce n'est pas anormal de perdre chez le troisième de Bundesliga avec une équipe amoindrie. Mais on s'est tiré des balles dans le pied, a commenté Rudi Garcia après le match, via L'Equipe. Je n'ai pas l'impression qu'on ait lâché, mais certains joueurs ont perdu des points, et ça m'aidera à faire des choix". Autrement dit, les remplaçants des premiers mois de compétition risque de le rester encore longtemps, car ils apparaissent incapables de bousculer la hiérarchie aux yeux de l'entraîneur. L'OM a donc un effectif limité, bien trop limité pour espérer rivaliser avec les meilleures formations de Ligue 1 en cas de blessure longue durée de l'un des tauliers. Et c'est forcément inquiétant...

Pour l'adversaire du jour, affronter une telle adversité a en revanche été assez reposant, et permet toujours de gagner en confiance. Kevin Trapp ne s'est pas privé pour savourer à l'issue de la rencontre, lui l'ancien gardien de but du Paris Saint-Germain. "Je ne sais pas s'ils en voulaient beaucoup, ils étaient déjà éliminés. Et ils savaient que venir jouer ici, à Francfort, ça allait être compliqué,. Je ne vais pas dire que c'est la honte pour l'OM, mais 4-0, c'est pas mal pour eux et pour nous", a commenté l'Allemand via RMC Sport. Si les partenaires du Français Sébastien Haller avait joué tous les coups à fond, l'addition aurait en effet pu être bien plus salée pour Yohann Pelé et les siens...