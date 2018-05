Simeone salue "le retour au sommet" de l'OM

Vainqueur de la Ligue Europa en 2010 et 2012, finaliste malheureux de la Ligue des champions en 2014 et 2016, l’Atletico Madrid a naturellement la faveur des pronostics à l’heure de défier un OM dont la dernière finale continentale – en C3 – remonte à 2004. Pour autant, les Matelassiers prennent des pincettes quand ils évoquent le match au sommet à venir à Lyon. Diego Simeone en particulier. "Les mots comptent peu, seuls comptent les faits. Maintenant, nous allons affronter une très bonne équipe et ce sera une finale sûrement très disputée", dixit le technicien argentin, mercredi, en conférence de presse.

Féru de ballon rond, l’intéressé salue le travail de son homologue marseillais, Rudi Garcia - "Je trouve qu'il fait de belles choses. Il a toujours bien travaillé dans les équipes qu'il a entraînées et il génère un football très efficace" – comme il apprécie le retour au premier plan d’un OM qui au début des années 90 comptait parmi les clubs les plus puissants d’Europe. "Le retour au sommet de Marseille dans une finale est bénéfique, c'est une bonne chose. Marseille a toujours été une équipe importante par le passé. Quand j'étais gamin, je me souviens de Boksic, de tous les joueurs qui y ont joué... Ce club a joué des finales de Ligue des champions (1991 et 1993) et rivalisait très bien en Europe, avec un public extraordinaire."

Aussi Diego Simeone s’attend-il à une finale disputée le 16 mai. "Il est clair que les ingrédients sont là pour que ce soit une très belle finale. Le public de l'Atletico est passionné et sera de la partie. On verra une émotion énorme dans les deux camps. Et je crois même que le football développé, sur le terrain, sera assez similaire. Marseille est assez direct, ils travaillent bien sur coups de pied arrêtés, ils sont compacts... Un peu comme nous." Par le passé, les deux formations se sont croisées à deux reprises, en phase de poules de la C1 2008-2009. Pour un succès de l’Atletico à Madrid (2-1) et un match nul au Vélodrome (0-0).