Sarri aussi défend Giroud

Comme Stéphane Guivarc'h il y a vingt ans, l'équipe de France a de nouveau remporté la Coupe du monde en juillet dernier sans que son attaquant de pointe désigné ne fasse trembler les filets adverses. Pour Olivier Giroud, ce manque de réussite restera une évidente frustration, même si son travail pour le collectif a bien souvent été mis en avant au cours du tournoi organisé en Russie. Mais avant la compétition, l'attaquant de Chelsea avait régulièrement fait parler son efficacité dans la zone de vérité, avant cette traversée du désert estivale.

En écho, l'ancien Montpelliérain est aussi resté muet sur le début de saison jusqu'à ce but tant attendu de jeudi soir en Ligue Europa, le premier toutes compétitions confondues avec son club, sur la pelouse du Bate Borisov (0-1). Malgré tout, il n'est pas un seul coach du champion de France 2012 qui vienne critiquer le joueur en public, ou émettre le moindre doute le concernant, ce alors que nombreux sont les "supporters" à remettre en cause ses qualités techniques ou physiques, et son niveau de jeu d'une manière plus générale.

Je suis content pour lui Maurizio Sarri

Didier Deschamps n'hésite jamais à venir apporter son soutien à l'attaquant de 32 ans, dont le travail de sape aux avant-postes bénéficie à l'équipe de France. Maurizio Sarri est lui aussi venu au secours de son numéro 18, placée en concurrence avec l'Espagnol Alvaro Morata. Pour le manager de Chelsea, impossible de ne pas comprendre ce que peut apporter Olivier Giroud à un collectif. "Je suis content pour lui. Je sais que les attaquants veulent toujours marquer, donc pour sa confiance, c'est très important", a expliqué l'ancien Napolitain sur la BBC. Mais je ne veux pas qu'il s'inquiète s'il ne marque pas, car il est très important pour nous de toute façon, c'est un joueur très utile pour l'équipe".

Lorsque des professionnels reconnus et estimés tels que Didier Deschamps et Maurizio Sarri vantent vos mérites, difficile dès lors d'accorder de l'importance aux reproches de fans a priori moins légitimes que ces deux techniciens pour juger les performances de l'ex-Gunner d'Arsenal. Un numéro 9, ou 18 en l'occurrence, n'est donc pas nécessairement un buteur, d'autant plus depuis que le football a vu naître toujours plus d'attaquants polyvalents qui aiment occuper des positions excentrées et partir de loin pour prendre de la vitesse, mais plutôt un attaquant axial dont le rôle reste de faire mal à la défense adverse, d'une manière ou d'une autre.