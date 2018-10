Sankharé l'avait mauvaise

Dominer n’est pas gagner. Bordeaux l’a vérifié à ses dépens, jeudi soir, en s’inclinant à la dernière minute face au FC Copenhague (1-2) malgré de très nombreuses occasions, les Girondins manquant notamment un penalty et frappant les montants à deux reprises. Une défaite que Younousse Sankharé, auteur du but de l’égalisation (84e), avait du mal à digérer comme en témoigne son coup de gueule à l’issue de la rencontre.

"On prend deux buts, c'est de l'école de foot. Je n'arrive pas à comprendre. C'est de la concentration put... de m... ! Ce n'est pas possible ça ! Il y a beaucoup de frustration, ce n'est pas normal de prendre des buts comme ça, a ainsi tonné le Girondin au micro de RMC Sport. On travaille ça à l'entraînement et on n'arrive pas à se concentrer en match, ce n'est pas normal, ça se paye cash en coupe d'Europe." Et le milieu bordelais de refuser voir un quelconque aspect positif à cette défaite: "Non, on a perdu donc il n'y a pas de positif."

Un discours qui tranche avec celui de son entraîneur qui préférait clairement voir le verre à moitié plein. "On n'a vraiment pas eu de chance sur plein de choses. On doit retenir aussi qu'il faut avoir un tout petit peu plus de vice pour arriver au très haut niveau. Dans l'ensemble, je n'ai rien à reprocher à mes joueurs, ils ont fait le maximum, a ainsi a contrario confié Eric Bedouet, ajoutant: "on progresse à chaque match, on voit ça comme ça."