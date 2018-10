Rennes: Sans Ben Arfa à Astana !

L’ancien Parisien a en effet été mis au repos par Sabri Lamouchi qui ne pourra pas non plus compter sur Ismaïla Sarr, blessé, et Edson Mexer, également préservé.

A noter en revanche la présence du milieu de terrain Jakob Johansson, arrivé blessé cet été et qui fait sa première apparition dans le groupe.

Gardiens :

Abdoulaye Diallo, Tomáš Koubek, Edvinas Gertmonas



Défenseurs :

Ramy Bensebaini, Hamari Traoré, Damien Da Silva, Mehdi Zeffane, Romain Danzé, Jérémy Gélin, Baptiste Gautier, Matthieu Huard, Ludovic Baal



Milieux :

Jakob Johansson, Benjamin André, Benjamin Bourigeaud, James Lea-Siliki, Clément Grenier, Denis-Will Poha, Rafik Guitane



Attaquants :

Romain Del Castillo, Jordan Siebatcheu, M'Baye Niang