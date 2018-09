Rennes: Lamouchi n’oublie pas Sarr

Auteur du but de la victoire dans le temps additionnel sur penalty, Hatem Ben Arfa a évidemment été le héros de la victoire décrochée par le Stade Rennais à l’occasion de son entrée en lice face à Jablonec (2-1).

S’il n’a évidemment pas manqué de saluer la performance de l’ancien Niçois, Sabri Lalouchi a également rendu hommage au premier buteur, Ismaila Sarr, auteur de l’ouverture du score sur une magnifique demi-volée.

"Il a mis un but venu d’ailleurs, s’est ainsi enflammé l’entraîneur breton dans des propos rapportés par L’Equipe. Il marque à un moment où on avait du mal sur les attaques placées à poser des problèmes à cette équipe, on se précipitait un peu trop dans la dernière passe, il n’y avait pas assez de mouvements. On a interverti Ismaïla et Romain de côté, et Ismaïla, dans un élan d’initiative, a mis son corps à l’équilibre parfait pour un but fantastique."