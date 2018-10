Rennes: Lamouchi l’a mauvaise

Vainqueur in extremis de Liberec lors de son entrée en lice en Ligue Europa (2-1), le Stade Rennais a vu les rôles s’inverser pour son deuxième match au Roazhon Park. Opposés au Dynamo Kiev, les Bretons se sont en effet inclinés à la dernière minute (2-1).

Une défaite qui compromet leurs chances de qualification pour les 16es de finale et que Sabri Lamouchi avait du mal à digérer. "Il y a beaucoup de déception, de frustration, les joueurs ont fait un match plein surtout en deuxième période où on s'est créé beaucoup de situations. Il n'a manqué que le but, a-t-il ainsi déploré à l’issue de la rencontre. L'expérience est importante à ce niveau-là, mais c'est un problème d'efficacité et de justesse technique, il y a au trop de déchet."

Et l’ancien international de regretter les prises de risque de ses joueurs dans les dernières minutes. "On joue les matches pour les gagner, mais quand on ne peut pas les gagner, il ne faut pas les perdre", a-t-il ajouté.