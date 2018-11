Rennes est toujours en vie

Il est bien trop tôt pour parler de miracle, le Stade Rennais ayant encore un dernier match à disputer pour voir la seconde phase de la Ligue Europa. Mais la soirée de jeudi avait déjà quelque chose d'extraordinaire pour les Bretons.

Avant cette avant-dernière journée de la phase de poules, les joueurs de Sabri Lamouchi connaissaient le contexte : ils devaient bien sûr s'imposer à Jablonec mais également compter sur un nul ou une défaite d'Astana devant Kiev plus tôt dans la soirée. Et tout s'est déroulé comme espéré, ou presque, pour des Rennais particulièrement heureux en République tchèque.

Koubek et Grenier en sauveurs

Sans Hatem Ben Arfa, sur le banc au coup d'envoi, et de retour en 4-4-2 avec James Léa-Siliki et Benjamin Bourigeaud sur les côtés, le onze rennais a affiché une impuissance offensive pendant quasiment l'intégralité de la rencontre. Il a fallu un but sublime de Clément Grenier pour ne pas souffrir de cette lacune, l'ancien Romain envoyant le ballon dans la lucarne d'un tir brossé parfait (0-1, 55e). Surtout, cette réalisation est survenue après une première période copieusement dominée par les locaux.

L'avant-centre Martin Dolezal a notamment trouvé la barre transversale (31e), il a manqué le cadre de la tête à bout portant (28e) alors que Tomas Koubek a joué les sauveurs sur corner devant le défenseur David Lischka (33e). En seconde période, le gardien tchèque a remis ça avec notamment une parade devant Vojtech Kubista en fin de rencontre (86e).

Jeudi soir, le Stade Rennais n'a clairement pas mis les ingrédients pour aller chercher cette finale décisive contre Astana, dans deux semaines en Bretagne. Mais cette finale est désormais une réalité. Et il faudra probablement l'aborder avec d'autres intentions.