Rennes, c'est dur aussi en Europe

Qualifié pour l’Europe à l’issue de la saison dernière grâce à sa cinquième place au classement de Ligue 1, le Stade Rennais s’était donné les moyens de ses ambitions cet été en réalisant un recrutement alléchant: Damien Da Silva, M’Baye Niang, Clément Grenier, Hatem Ben Arfa, Jordan Siebatcheu, Romain Del Castillo. Mais le club breton peine en ce début de saison avec une seizième place en Ligue 1 et une série en cours de quatre matches sans victoire. En Ligue Europa, les hommes de Sabri Lamouchi avaient bien débuté au Roazhon Park face aux Tchèques de Jablonec (2-1), mais se sont inclinés ce jeudi sur la pelouse du FC Astana (0-2).

Pour ce long déplacement au Kazakhstan, Sabri Lamouchi devait se passer des services de deux atouts offensifs, Ismaïla Sarr, blessé à la cheville, et Hatem Ben Arfa, qui doit encore parfaire sa condition physique. Face à une formation adverse bien regroupée en défense, les Rennais ont eu du mal à apporter le danger. A l'inverse, les locaux ont su se montrer décisif dans le money time. Après l'ouverture du score de Baktiyor Zainutdinov d'une tête sur corner (65e), les Bretons ont poussé pour égaliser, mais ont manqué de réussite, à l'image de cette superbe volée de Ramy Bensebaini sur le poteau (86e).

Poussés dans leurs derniers retranchements, les Kazakhs vont néanmoins trouver les ressources pour inscrire un second but dans les arrêts de jeu sur un contre rondement mené et une frappe puissante sous la barre de Marin Tomasov (90e+1). Nouvelle désillusion pour le Stade Rennais qui devra retrouver des couleurs dimanche à 17h sur la pelouse d'une autre équipe en grande difficulté, l'AS Monaco, dans le cadre de la 9e journée de Ligue 1.